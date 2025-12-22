Incidente sul raccordo tre veicoli coinvolti e strada chiusa | 3 feriti in ospedale
Incidente stradale domenica pomeriggio sul raccordo della A21, la Corda Molle, nel tratto tra Poncarale e Flero, in territorio di quest'ultimo: come riferito dai Vigili del Fuoco, poco prima delle 18 un'auto e un furgone sono rimasti coinvolti in un violento tamponamento; a seguito dell'impatto è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Incidente con tre veicoli coinvolti, chiusa la galleria San Silvestro della circonvallazione
Leggi anche: Incidente con tre veicoli coinvolti, chiusa la galleria San Silvestro sulla circonvallazione
Incidente sul raccordo, tre veicoli coinvolti e strada chiusa: 3 feriti in ospedale; Odissea Pontina, il racconto degli automobilisti: Cinque ore bloccati nel traffico. Un disastro; Grave incidente nella galleria Monte Pergola: traffico in tilt sul raccordo Avellino-Salerno; Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo: paura in via Montanara a Imola.
Auto si ribalta dopo un tamponamento sul raccordo della A35 tra Flero e Poncarale - Tre feriti, sembra in maniera non grave, nell'incidente verificatosi nella prima serata di domenica che ha fatto cappottare il veicolo sulla corsia di sorpasso. quibrescia.it
Incidente sull'A1 tra Orvieto e Orte, code lunghe fino a 20 km verso Roma: coinvolti 4 veicoli, 3 feriti - Incidente tra Orvieto e Orte sull'autostrada A1 verso Roma, code lunghissime: tre feriti, ma non sarebbero in gravi condizioni ... virgilio.it
Incidente tra tre veicoli. Ferito grave in ospedale - Lo scontro si è verificato nella mattinata di ieri sulla Statale 358. ilrestodelcarlino.it
Incidente stradale sul raccordo A35 Nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 17:30, si è verificato un incidente stradale sul raccordo dell’A35, nel tratto compreso tra i comuni di Flero e Poncarale, che ha coinvolto un’autovettura e un furgone. A seguito di un ta - facebook.com facebook
TRAFFICO REGOLARE Sul raccordo #SienaFirenze, code e incidente RISOLTI tra Firenze Impruneta e Impruneta-Greve in Chianti in direzione Siena #viabiliTOS #viabiliFI x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.