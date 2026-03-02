Appalti illeciti di manodopera | 120 lavoratori impiegati illegalmente 14 indagati

La guardia di finanza di Trieste, insieme al gruppo di Portogaro, ha scoperto un sistema illecito nel settore della logistica che impiegava illegalmente 120 lavoratori. Quattordici persone sono state iscritte nel registro degli indagati. L’indagine ha portato al sequestro di documenti e all’identificazione di pratiche di somministrazione di manodopera non autorizzata e di frodi fiscali collegate.

La guardia di finanza di Trieste, in collaborazione con il gruppo di Portogruaro, ha smantellato un sistema illecito nel settore della logistica, fondato su un meccanismo di somministrazione illegittima di manodopera e correlate frodi fiscali.Alla base del meccanismo, stando alle indagini, c'era. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Operazione “Dirty delivery” negli appalti illeciti di manodopera, indagato un rimineseScoperto dalla Guardia di Finanza di Trieste e Venezia un complesso sistema fraudolento nel settore della logistica fondato su un collaudato... a secco di manodopera, la Russia si affida ai lavoratori dell’Asia. Corea del Nord compresaUn po’ per la crisi demografica che non risparmia quasi nessuno ma soprattutto a causa della guerra in Ucraina, la Russia deve fare i conti con una... Contenuti utili per approfondire Appalti illeciti. Temi più discussi: Badge di cantiere obbligatorio solo con l’adozione del decreto ministeriale; Sicurezza lavoro: la nuova Circolare INL su vigilanza subappalti, patente a crediti e modifiche al d.Lgs. 81/2008; Rinuncia al ricorso: inammissibilità e condanna; Rinuncia al ricorso: inammissibilità e sanzioni. Appalti illeciti sulla manodopera e caporalato, maxi frode a Nordest: fatture false per 5,4 milioni e 14 indagatiTRIESTE - Dopo la maxi inchiesta partita a Milano, le indagini sul caporalato proseguono a stretto giro anche a Nordest. La guardia di finanza di Trieste, con l'operazione ... ilgazzettino.it Rimini, appalti illeciti di manodopera e fatture inesistenti per 5,4 milioni: un indagatoC‘è anche Rimini coinvolta nell’operazione Dirty delivery condotta dalla Procura di Trieste con il coinvolgimento della Guardia di Finanza di ... corriereromagna.it Appalti illeciti manodopera, GdF arresta 2 persone e ne indaga 14. Caporalato grigio a Trieste, contestata associazione per delinquere #ANSA x.com Si è tenuta nella giornata di ieri, giovedì 26 febbraio, la nuova udienza del processo che vede imputato l'ex sindaco Franco Alfieri per presunti illeciti negli appalti a Capaccio Paestum: interrogato il colonnello della Guardia di Finanza Massimiliano Otranto facebook