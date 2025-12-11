Maxi inchiesta su droga e armi | arresti sequestri e perquisizioni in casa

Una vasta operazione antimafia coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce ha portato a numerosi arresti, sequestri e perquisizioni. L'inchiesta riguarda un presunto sodalizio criminale dedito al traffico di droga e armi nei quartieri della zona. Tra gli indagati figura anche un 44enne di Ceglie Messapica, attualmente a piede libero.

Anche un 44enne di Ceglie Messapica (M.B.) è indagato a piede libero nell'ambito di un’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce che ha colpito all’alba un presunto sodalizio criminale dedito al traffico di stupefacenti, attivo secondo gli inquirenti nei quartieri. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Tgs. . Blitz antimafia a Palermo con 50 arresti. L'inchiesta ha fatto luce su un vasto traffico di stupefacenti e ha svelato i nuovi organigrammi del mandamento della Noce. Droga venduta anche su Telegram con un'immagine di Scarface usata come profilo. Servi - facebook.com Vai su Facebook

Maxi inchiesta su droga e armi: arresti, sequestri e perquisizioni in casa - Una persona residente a Ceglie indagata e piede libero nell'ambito di un'operazione della Dda di Lecce su un presunto sodalizio criminale attivo a Taranto ... Scrive brindisireport.it

Droga, armi, minacce ai commercianti e un sequestro sfumato: l’inchiesta che rivela il reticolo di pressioni e alleanze criminali tra… - Droga, armi, minacce ai commercianti e un sequestro sfumato: l’inchiesta che rivela il reticolo di pressioni e alleanze criminali tra la Capitale e Napoli ... Segnala novella2000.it