Inchiesta ' Codice Interno' Procura generale e Comune contro il reintegro in servizio di due vigilesse

La Procura generale di Bari si schiera contro il reintegro di due vigilesse. La decisione arriva dopo che le due donne sono state reintegrate in servizio, nonostante le accuse e le indagini che le riguardano. Ora, Comune e Procura stanno portando avanti una causa d’appello per cercare di fermare questa decisione e mantenere le vigilesse fuori dal lavoro. La vicenda mette in evidenza le tensioni tra le autorità e i dipendenti coinvolti nell’inchiesta ‘Codice Interno’.

La Procura generale presso la Corte d'appello di Bari, ravvisando l'interesse pubblico, ha deciso di affiancare il Comune di Bari nella causa d'appello per ottenere l'annullamento del reintegro al lavoro di due vigilesse i cui comportamenti finirono negli atti dell'inchiesta 'Codice Interno'. Lo riporta l'Ansa. Le due agenti furono licenziate dal Comune nel marzo 2024 e poi reintegrate in servizio (nel luglio 2025) dal giudice del Lavoro che annullò il provvedimento dell'amministrazione locale. Per il tribunale del Lavoro, l'estromissione dal Corpo della polizia locale, delle due agenti, non fu proporzionato ai fatti contestati e "i saltuari contatti telefonici avuti con un soggetto ritenuto di spessore criminale non possono costituire di per sé motivo di licenziamento".

