Alloggio Acer in fiamme armi e munizioni sequestrate | 34enne a processo

Questa mattina si è svolto il primo atto del procedimento contro Davide Cantone, il 34enne che il 5 novembre scorso ha dato fuoco a un alloggio Acer in via Bonazzi a Benevento. L’uomo, attualmente in carcere, dovrà rispondere di incendio e di altri reati legati all’episodio. Le forze dell’ordine hanno sequestrato armi e munizioni durante l’operazione. L’udienza per il processo si terrà nelle prossime settimane.

Tempo di lettura: 2 minuti Andrà direttamente a processo Davide Cantone, 34 anni, detenuto nel carcere di Benevento, per l'incendio di un alloggio Acer avvenuto lo scorso 5 novembre 2025 in via Bonazzi e per una serie di altri gravi reati collegati. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento ha disposto il giudizio immediato, ritenendo evidente il quadro probatorio raccolto dalla Procura. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe appiccato il fuoco all'interno dell'appartamento, occupato abusivamente, provocando la distruzione completa dell'arredamento e degli impianti e causando danni strutturali all'abitazione.

