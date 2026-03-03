Incendio in un parcheggio a Romagnolo danneggiati 4 furgoni | l' area è di un commerciante che si è ribellato al pizzo

Un incendio nel parcheggio di via Antonio Saetta a Romagnolo ha causato il danneggiamento di quattro furgoni. L'evento si è verificato nella notte e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e prevenire ulteriori danni. L'area appartiene a un commerciante che si era opposto al pizzo. La dinamica dell'incendio è ancora al vaglio delle autorità.

E' successo in via Saetta. Sul posto la polizia per accertare le cause del rogo e chiarire se possano esserci collegamenti con le denunce presentate Quattro furgoni danneggiati da un incendio in un'area parcheggio. Un rogo è scoppiato la scorsa notte in via Antonio Saetta, a pochi passi dall'Hotel San Paolo Palace di via Messina Marine, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme ed evitare che potessero propagarsi e colpire altri mezzi posteggiati. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti. Sul posto sono intervenuti gli investigatori della polizia che hanno avviato le indagini per chiarire cosa abbia scatenato l'incendio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Seriate, incendio in un capannone: danneggiati camion, furgoni e macchinari di due ditte Nuovo parcheggio in un'area verde in via Maccatella: "Si ascolti la cittadinanza e si stralci il progetto"Diritti in Comune sostiene le richieste di un gruppo di residenti di evitare la realizzazione di un "ulteriore attrattore di traffico" in zona... Altri aggiornamenti su Incendio in un parcheggio a Romagnolo... Temi più discussi: Auto distrutte dalle fiamme in un parcheggio di Olginate; Mogoro, incendio in parcheggio privato: in fiamme un’auto andata distrutta; Olginate, auto in fiamme nella notte: incendio in un parcheggio, intervento dei Vigili del Fuoco; Paura al Vito Fazzi: incendio nel parcheggio davanti all’ospedale coinvolge due auto. Denunciò gli estorsori, a fuoco il parcheggio di un commerciante a PalermoUn incendio è divampato in un parcheggio in via Antonio Saetta a Palermo. Le fiamme hanno distrutto quattro furgoni parcheggiati e alcune auto. L’attività è di un commerciante che oltre […] ... blogsicilia.it Mogoro, incendio in parcheggio privato: in fiamme un’auto andata distruttaL'episodio si è verificato all'interno di uno spazio privato situato in via Nuova, dove le fiamme hanno avvolto il mezzo parcheggiato ... cagliaripad.it Macchiareddu, incendio in una cabina elettrica di media tensione x.com Un attacco con due droni ha provocato un incendio nell'ambasciata: lo ha fatto sapere il ministero della Difesa saudita - facebook.com facebook