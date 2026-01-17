Seriate incendio in un capannone | danneggiati camion furgoni e macchinari di due ditte

Sabato 17 gennaio a Seriate un incendio ha coinvolto un capannone industriale in via Venezian, vicino a Pedrengo. L’incendio ha causato danni significativi a camion, furgoni e macchinari appartenenti a due aziende operanti nei settori del trasporto merci e del giardinaggio. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di limitare i danni, ma l’incidente ha provocato conseguenze importanti per le attività coinvolte.

Seriate. Un incendio di grandi dimensioni ha devastato all'alba di sabato 17 gennaio un capannone industriale in via Venezian, non distante dal confine con Pedrengo, danneggiando pesantemente alcuni mezzi di proprietà di due ditte, che operano rispettivamente nel settore del trasporto merci e del giardinaggio. L'allarme è scattato poco prima delle 7: sul posto in pochi minuti si sono recate sette squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Bergamo. Allertate anche alcune ambulanze, ma non risultano persone rimaste coinvolte nel rogo. Le fiamme si sono propagate rapidamente all'interno del deposito, avvolgendo due camion, altrettanti furgoni e alcuni macchinari di vario tipo, tra i quali muletti e un escavatore di piccole dimensioni. Seriate, incendio in un capannone: danneggiati camion, furgoni e macchinari di due ditte - Le fiamme si sono sviluppate poco prima delle 7 di sabato 17 gennaio: sul posto vigili del fuoco e carabinieri che indagano ora sulle cause ... bergamonews.it

Seriate, incendio devasta capannone con i mezzi di due ditte. Danni per milioni di euro - Bruciati furgoni, trattori e materiali di un'azienda di trasporti e una di giardinaggio. bergamo.corriere.it

Incendio a Seriate, le foto del capannone devastato dalle fiamme - A Seriate, in un'area al confine con Pedrengo, un capannone è stato devastato da un incendio scoppiato stamattina (17 gennaio), che ha provocato danni per milioni. bergamo.corriere.it

