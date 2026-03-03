Incendio in un parcheggio a Palermo | distrutti quattro furgoni il proprietario aveva denunciato il pizzo

Nella notte, in via Antonio Saetta a Palermo, un incendio ha coinvolto un parcheggio, causando la distruzione totale di quattro furgoni. Il proprietario dei mezzi aveva precedentemente denunciato il pagamento del pizzo. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, che stanno indagando sulle cause dell’incendio. Nessuna informazione al momento su eventuali sospetti o responsabilità.

Un incendio è scoppiato in un parcheggio di Palermo, in via Antonio Saetta, dove quattro furgoni sono stati completamente distrutti dalle fiamme. Il rogo ha interessato un’area utilizzata da un commerciante che, oltre al parcheggio, gestisce anche un’officina nella zona. L’episodio assume un rilievo particolare alla luce del passato della vittima: lo scorso anno l’imprenditore aveva denunciato i propri estorsori, dopo essere stato aggredito e aver ricevuto richieste di pizzo. Un elemento che ora potrebbe essere valutato attentamente dagli investigatori per chiarire la natura dell’incendio. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare eventuali collegamenti con le precedenti vicende denunciate dal commerciante. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

