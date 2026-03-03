Inaugurato in via Noce il consolato onorario della Slovacchia

In via Noce 101 a Palermo è stato aperto il nuovo consolato onorario della Slovacchia. La cerimonia di inaugurazione si è svolta ieri pomeriggio, con la partecipazione del sindaco della città, dell’ambasciatrice slovacca e del viceambasciatore. Sono stati presenti anche il sindaco di Nove Zamky. L’evento ha visto coinvolti rappresentanti istituzionali locali e stranieri.

È stato inaugurato in via Noce 101 il consolato onorario della Slovacchia a Palermo. Alla cerimonia, che si è svolta ieri pomeriggio (2 marzo), hanno preso parte il sindaco Roberto Lagalla, l'ambasciatore Karla Wusterova, il viceambasciatore Petra Frankova, il sindaco della città di Nove Zamky.