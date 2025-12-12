Vincenzo Moretta nuovo console onorario della Repubblica di Slovacchia a Napoli

Vincenzo Moretta è stato nominato nuovo console onorario della Repubblica di Slovacchia a Napoli. La collaborazione tra i due paesi si distingue per rapporti cordiali e visite ufficiali di alto livello. Questo incarico rafforza ulteriormente i legami tra Slovacchia e Italia, contribuendo allo sviluppo di rapporti culturali ed economici.

“I rapporti tra Slovacchia e Italia sono ottimi. Lo testimoniano anche le diverse visite ufficiali negli ultimi anni del nostro Presidente e del Primo Ministro. A gennaio 2026 è prevista anche quella del Presidente del Parlamento. Riteniamo la cooperazione con le regioni altrettanto fondamentale e sono davvero lieta di essere oggi qui a Napoli per l’apertura del Consolato onorario guidato da Vincenzo Moretta”. Sono le parole di Karla Wursterová, ambasciatrice della Repubblica Slovacca in Italia, intervenuta alla cerimonia del taglio del nastro degli ambienti della sede consolare, che inizierà ufficialmente a svolgere attività di assistenza ai cittadini slovacchi e di promozione delle relazioni bilaterali nel Mezzogiorno, insieme a Marek Estok, Segretario di Stato del Ministero degli Affari Esteri e degli Affari Europei della Repubblica Slovacca. Ildenaro.it

