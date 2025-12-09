Tempo di lettura: 3 minuti A fine?800, Vico Noce era la stradina dell’artigianato: c’era il fabbro, la sarta per i piccoli rattoppi, il riparatore d’ogni genere ma soprattutto i falegnami, mantenendo tale?vocazione? fino a metà?900. Dopo il terremoto del 1980, per mancanza di spazi espositivi al chiuso, su iniziativa di due artisti locali, Alfredo Verdile e Mario Rauso, divenne galleria d’arte a cielo aperto: artisti di Benevento e provincia portavano qui in mostra le proprie tele o sculture. Oggi è il vicoletto cittadino che collega due spazi d’arte di assoluto valore: il Giardino del Mago di palazzo Casiello, frutto della creatività e manualità dell’arch. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Al via il progetto “Vico Noce, il cuore della Città d’Arte”