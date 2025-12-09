Al via il progetto Vico Noce il cuore della Città d’Arte
Tempo di lettura: 3 minuti A fine?800, Vico Noce era la stradina dell’artigianato: c’era il fabbro, la sarta per i piccoli rattoppi, il riparatore d’ogni genere ma soprattutto i falegnami, mantenendo tale?vocazione? fino a metà?900. Dopo il terremoto del 1980, per mancanza di spazi espositivi al chiuso, su iniziativa di due artisti locali, Alfredo Verdile e Mario Rauso, divenne galleria d’arte a cielo aperto: artisti di Benevento e provincia portavano qui in mostra le proprie tele o sculture. Oggi è il vicoletto cittadino che collega due spazi d’arte di assoluto valore: il Giardino del Mago di palazzo Casiello, frutto della creatività e manualità dell’arch. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
**MELTING SOUTH — Mostra di arte contemporanea di Giulia Mangoni** *Dal 7 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026* *Centro cittadino – Atrio del Palazzo Storico Comunale, Vico Equense* Un evento del progetto **ExtrArtis**, in occasione degli **Art Days - facebook.com Vai su Facebook
Benevento, al via il progetto “Vico Noce, il cuore della Città d’Arte” - A fine '800, Vico Noce era la stradina dell’artigianato: c’era il fabbro, la sarta per i piccoli rattoppi, il riparatore d’ogni genere ma soprattutto i falegnami, mantenendo tale "vocazione" fino a me ... Si legge su ntr24.tv
Viaggi della memoria nei campi di concentramento nazisti: 2 milioni di euro assegnati agli Uffici scolastici ...
Carlo Vanzini emozionato nell’ultimo video: “Mi dicono tutti: sei a casa nostra, a tavola con ...
Il regime iraniano minaccia i rifugiati politici in Italia
Alta marea e passerelle: aggiornata la gestione
Avezzano, ladro seriale in manette: evade dai domiciliari e assalta l'autolavaggio con un piccone virgilio.it
Carragher affonda Salah: «È vergognoso. E per stasera vorrei che…» internews24.com