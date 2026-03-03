Inaugurato alla Leopardi il ' Laboratorio di Legalità' intitolato a Caterina Ciavarrella | Valore che si coltiva da piccoli

È stato inaugurato alla scuola Leopardi il 'Laboratorio di Legalità' dedicato a Caterina Ciavarrella, una bambina di cinque anni che nel marzo del 1981 perse la vita insieme alla famiglia durante la guerra di mafia nel San Nicandro Garganico e nel Promontorio. L'evento si è tenuto in presenza di studenti, insegnanti e autorità locali.

Caterina Ciavarrella aveva 5 anni quando, nel marzo del 1981, rimase vittima insieme alla sua famiglia della guerra di mafia che ha insanguinato San Nicandro Garganico e il resto del Promontorio. A lei, alla sua memoria, è stato intitolato il Laboratorio della Legalità inaugurato oggi, martedì 3 marzo, in un’aula del XII Circolo Didattico ‘Giacomo Leopardi’ di Foggia. L’edizione 2026 si inserisce nel cammino verso gli 80 anni della Costituzione italiana, assumendo come filo conduttore il tema: ‘La Costituzione vive se la città la pratica’. Al taglio del nastro hanno preso parte l’Assessora regionale alla Legalità, Silvia Miglietta, e gli assessori comunali rispettivamente alla Legalità e all’Istruzione, Giulio De Santis e Domenico Di Molfetta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Sarno, vittime della strada: inaugurato e intitolato il parcheggio di Via IngegnoTempo di lettura: 2 minuti Si è svolta questa mattina, in Via Ingegno, la cerimonia di inaugurazione del parcheggio intitolato alle “Vittime della... Leggi anche: Lettera aperta alla città: "Uniti per la legalità. Un laboratorio per Prato" Una selezione di notizie su Laboratorio di Legalità Discussioni sull' argomento Al via la terza edizione dei 100 Giorni per la Legalità e la lotta alle mafie. Domani 3 marzo inaugurazione del primo Laboratorio della Legalità dedicato a Caterina Ciavarella; Foggia, inizia domani la terza edizione dei 100 Giorni per la Legalità e la lotta alle mafie; FOGGIA LEGALITA' Foggia inaugura la terza edizione dei 100 Giorni per la Legalità. Dal laboratorio alla legalità: al Liceo Ferrari di Borgosesia due incontri tra scienza e educazione civicaA Borgosesia, in Valsesia, il Liceo G. Ferrari ha vissuto due momenti di scuola aperta che parlano direttamente alle nuove generazioni: da una parte un approfondimento scientifico sulle tecniche d ... valsesianotizie.it LE CASCATE DELLE DUE ROCCHE di CORLEONE + Ingresso e Visita al Laboratorio della Legalità con contributo incluso + visita libera nel pomeriggio di FICUZZA! ____DOMENICA 19 APRILE 2026____(UNICA DATA). Dopo il gran pienone degli anni prec - facebook.com facebook #SettimaneLegalità Le Settimane della Legalità e della Cittadinanza Bassa Valle, che hanno preso il via venerdì 6 febbraio e termineranno questa settimana, nascono con l’obiettivo di promuovere, anche attraverso il fare rete, iniziative volte a diffondere la cul x.com