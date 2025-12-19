Sarno vittime della strada | inaugurato e intitolato il parcheggio di Via Ingegno

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolta questa mattina, in Via Ingegno, la cerimonia di inaugurazione del parcheggio intitolato alle “Vittime della Strada”, realizzato nell’ambito del progetto del Parco Urbano e del Centro Multisportivo. Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco Francesco Squillante e l’Amministrazione Comunale. L’area di sosta ospita 33 posti auto, comprensivi di stalli riservati alle persone con disabilità e alle donne in stato di gravidanza. Nel corso della mattinata, nello stesso luogo, si è svolto anche un momento dedicato al cippo commemorativo, in memoria di Giuseppe Marchese, giovane vittima della strada, scomparso tre mesi fa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

