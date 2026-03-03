In vacanza a Dubai Missile e suono delle sirene

Una giovane coppia di San Gimignano e il loro bambino sono tra i italiani rimasti bloccati all’aeroporto di Dubai. La situazione si è aggravata con l’arrivo di un missile e il suono delle sirene, mentre la vacanza promessa si sta trasformando in una situazione di emergenza. La tensione cresce tra coloro che si trovano in attesa di chiarimenti e assistenza.

Doveva essere una vacanza da sogno ma rischia di trasformasi in un incubo. Fra i tanti italiani bloccati all'aeroporto di Dubai c'è anche una giovane coppia di San Gimignano con il loro bambino. Giulia Gammacurta, Andrea Morandi con il piccolo Samuele di appena sei mesi che hanno intrapreso questo viaggio sognato da molto tempo. Giulia gestisce l'albergo "Le Colline" alla Lignite sulla provinciale ed è partita giovedì con il volo diretto da Bologna a bordo di un aereo della compagnia del Golfo "Emirates" destinazione Dubai. A raccontare cosa sta vivendo in queste ore la famiglia di San Gimignano è la nonna Donatella della popolare famiglia Pepi che gestisce il ristorante "Da Nisio" proprio di fronte alle "Colline".