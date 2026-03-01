L'ex calciatore Patrice Evra, residente a Dubai, ha condiviso sui social un episodio avvenuto recentemente nella città, affermando di aver visto un missile. Nonostante l’episodio, Evra ha assicurato i suoi follower di sentirsi al sicuro nella metropoli degli Emirati Arabi Uniti, e ha confermato di stare bene. La sua testimonianza si inserisce nel contesto delle tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran.

L'ex terzino della Juventus Patrice Evra vive a Dubai e rassicura i suoi follower sulla sicurezza nella città degli Emirati Arabi Uniti, dopo l'attacco degli Stati Uniti e di Israele all'Iran: "Sto più che bene. C'è stato molto rumore nel cielo, ho visto un missile o un drone, ma è stato intercettato. Rispetto chi ha paura, come mia moglie, ma non è Dubai a essere attaccata. Mi fido del governo, stanno pulendo il cielo. Non è un problema così grosso come fa capire la gente nei video". (Ubstagram @patrice.evra). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Evra a Dubai: "Ho visto un missile, ma mi sento al sicuro..."

Evra: Alla Juve ho visto gente vomitare, niente rispetto al Manchester UnitedMai banale. Patrice Evra ha svelato nuovi retroscena sulla sua esperienza alla Juventus nel corso in un'intervista concessa a Stick to Football. Soffermandosi sul rapporto con Pogba, Evra ha spiegato: ... corrieredellosport.it

