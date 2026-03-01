Iran morto Khamenei Assalto a Dubai colpito un palazzo con un missile o drone

I canali di informazione iraniani hanno annunciato la morte della Guida suprema Ali Khamenei, una notizia che potrebbe influenzare gli sviluppi geopolitici nella regione. Nello stesso momento, a Dubai, si è verificato un attacco con un missile o drone che ha colpito un palazzo, senza ulteriori dettagli ufficiali sulle conseguenze o sui responsabili.

I canali di informazione statali iraniani hanno diffuso una notizia destinata a cambiare gli equilibri geopolitici: la morte della Guida suprema Ali Khamenei. L'annuncio è arrivato da Teheran come una conferma ufficiale, scatenando immediatamente allarme e reazioni a livello internazionale. Il Paese si è stretto attorno alle istituzioni mentre cresce l'incertezza sul futuro politico dell'Iran. La risposta iraniana, secondo quanto filtra da ambienti diplomatici, sarebbe già stata decisa. Teheran avrebbe promesso una rappresaglia senza precedenti, un messaggio rilanciato anche dall'ex presidente americano Donald Trump. Le sue parole parlano di un'Iran pronto a colpire "molto duramente", alimentando i timori di un'escalation militare nella regione.

Khamenei è morto. Quaranta giorni di lutto in Iran. Teheran ancora sotto attacco. Assalto al consolato Usa a Karachi: morti e feritiDonald Trump nella notte: L’Iran minaccia una controffensiva feroce? Meglio che non lo facciano. Intanto continuano i lanci di missili e i bombardamenti che stanno incendiando il Medio Oriente ... ilgiorno.it

L'ATTACCO ALL'IRAN E LE RICADUTE / Agrusti (Alto Adriatico) vede la fine di una minaccia: «Si è colpita la testa del serpente». Pozzo (Udine) teme lo stop ai negoziati in Ucraina. Carron (Veneto Est) lancia l'allarme: «A rischio l'export verso il Golfo» - facebook.com facebook

ATTACCO ALL'IRAN | Emirati all'Iran: "Aggressione a noi è un errore, vi isola. La vostra guerra non è contro i vostri vicini". I media israeliani riferiscono che la televisione di Stato di Teheran è stata attaccata. #ANSA x.com