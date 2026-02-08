Maestra d'asilo dà caramelle lassative ai bimbi per rimandarli a casa | Ero sommersa dal lavoro

Una giovane insegnante di 23 anni in un asilo negli Stati Uniti ha confessato di aver somministrato caramelle lassative ai bambini. La donna spiegava di essere sopraffatta dal lavoro e, per liberarsi delle responsabilità, chiamava i genitori dicendo che i figli si sentivano male. Gli investigatori stanno ora approfondendo il caso.

La giovane maestra statunitense di 23 anni dava lassativo masticabile ai piccoli e poi chiamava i genitori dicendo che stavano male per potersene liberare e avere meno lavoro da fare.🔗 Leggi su Fanpage.it

Cinque maestre sono state messe sotto indagine dopo che alcuni bambini sono stati trovati legati e picchiati all’asilo nido di Benevento.

