Il Natale prende vita in piazza Saffi con oltre 300 figuranti | torna il Presepe vivente dei bambini per la sua 24esima edizione

17 dic 2025

Il Presepe vivente della città di Forlì torna per la sua 24ª edizione, coinvolgendo oltre 300 figuranti e bambini. L’evento, in programma sabato 20 dicembre in piazza Saffi, rappresenta una tradizione natalizia che si rinnova ogni anno, unendo la comunità in un momento di condivisione e spiritualità.

Una tradizione che va avanti da 24 anni e che, per ogni Natale, si rinnova ma allo stesso tempo porta avanti gli stessi valori: torna sabato 20 dicembre, in piazza Saffi, il Presepe vivente città di Forlì, per un momento condiviso con i forlivesi, giovani e adulti, mentre si attende il giorno di.

