Il Natale prende vita in piazza Saffi con oltre 300 figuranti | torna il Presepe vivente dei bambini per la sua 24esima edizione
Il Presepe vivente della città di Forlì torna per la sua 24ª edizione, coinvolgendo oltre 300 figuranti e bambini. L’evento, in programma sabato 20 dicembre in piazza Saffi, rappresenta una tradizione natalizia che si rinnova ogni anno, unendo la comunità in un momento di condivisione e spiritualità.
Una tradizione che va avanti da 24 anni e che, per ogni Natale, si rinnova ma allo stesso tempo porta avanti gli stessi valori: torna sabato 20 dicembre, in piazza Saffi, il Presepe vivente città di Forlì, per un momento condiviso con i forlivesi, giovani e adulti, mentre si attende il giorno di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
