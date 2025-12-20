Una tradizione che si rinnova da 24 anni e che, anno dopo anno, continua a emozionare e coinvolgere l’intera comunità. Sabato il Presepe vivente dei bambini è tornato ad animare piazza Saffi, uno degli appuntamenti più sentiti del periodo che precede il Natale. Nonostante il cielo grigio e il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - “Il Natale senza presepe non è Natale”: piazza Saffi si trasforma in una piccola Betlemme con 300 bimbi

Leggi anche: Il Natale prende vita in piazza Saffi con oltre 300 figuranti: torna il Presepe vivente dei bambini per la sua 24esima edizione

Leggi anche: Presepe vivente di Specchia: il borgo antico si trasforma in una Betlemme senza tempo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il presepe vivente è giovane con gli studenti del Fraccaro; Guardia il quartiere Fontanella in un presepe | da Villa Lina è Natale; Ciak è già Natale a Cernusco 600 attori al presepe vivente; Un presepe tutto animato è da vedere in parrocchia.

Natale (1952) di Salvatore Quasimodo, poesia sul magico simbolo del presepe - Scopri i versi di “Natale” di Salvatore Quasimodo, una poesia che attraverso il presepe denuncia l’incapacità dell’uomo di vivere davvero la pace. libreriamo.it