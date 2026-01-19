William e Kate in Scozia mentre Harry torna a Londra | il segnale che divide la Famiglia reale

William e Kate sono in Scozia, mentre Harry si dirige verso Londra, segnando una possibile divisione all’interno della Famiglia reale. Il ritorno del principe Harry in Gran Bretagna per una settimana in tribunale rischia di accentuare le tensioni tra i membri della famiglia. Questa dinamica evidenzia i diversi impegni e le recenti sfide che stanno affrontando i reali britannici.

Il principe Harry si prepara a tornare nel Regno Unito per una nuova, intensa settimana in tribunale. Il duca sarà alla High Court di Londra, dove lunedì inizierà il processo contro il publisher del Daily Mail, con la sua testimonianza attesa per giovedì. Ma, nonostante la sua presenza a Londra, ancora una volta non ci sarà spazio per incontri familiari. Né il re né il principe William dovrebbero infatti vederlo durante la sua permanenza. Il Re tra Scozia, impegni istituzionali e controlli medici. A differenza della scorsa visita, in questa occasione Harry non incontrerà il padre. Re Carlo è in questi giorni a Balmoral per una breve pausa privata e rientrerà solo per alcuni impegni istituzionali, prima di una visita medica prevista a Londra due giorni prima della testimonianza del figlio. 🔗 Leggi su Panorama.it

William e Kate Middleton, che nel giorno del ritorno a Londra di Harry saranno a centinaia di chilometri di distanza

Il 21 gennaio, mentre Harry si presenterà a Londra per l'ultima fase del processo contro Associated Newspapers, William, Kate e re Carlo III saranno in Scozia. La coincidenza solleva domande sulla presenza dei membri della famiglia reale: si tratta di una semplice casualità o di una scelta strategica? Un approfondimento sulle possibili motivazioni dietro questa distribuzione geografica.

Kate Middleton si è recata in Scozia in un momento di particolare attenzione mediatica, legato alla possibile visita di Harry nel Regno Unito. La scelta di questa destinazione potrebbe rappresentare una strategia per gestire le dinamiche familiari e le tensioni pubbliche. Mentre i rumors si intensificano, l’attenzione rimane alta su come la Royal Family affronti questa situazione e le sue implicazioni.

