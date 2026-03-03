In Iran si registra un momento di forte tensione, con manifestazioni e proteste che coinvolgono diverse città. Tuttavia, nelle ultime ore si nota anche un senso di speranza tra alcune persone, che percepiscono un cambiamento nel clima generale. Questa situazione rappresenta un punto di svolta rispetto agli ultimi decenni, mentre le autorità e i cittadini vivono questa fase di transizione.

"Una notizia certamente inaspettata. Nel mio Paese si respira caos, ma anche speranza, per la prima volta in mezzo secolo". Così Bahar Ghaempanah, titolare del bar Totò, davanti allo Sferisterio, affacciandosi sui tumulti della Storia, all’indomani dell’ultima svolta. Un raid congiunto di Usa e Israele ha infatti attaccato Teheran sabato mattina, facendo precipitare l’Oriente nella Terza Guerra del Golfo, e uccidendo il leader teocratico della Repubblica Islamica, Ali Khamenei, ayatollah e Guida Suprema dell’Iran. Una mossa che si contestualizza nei tumulti degli ultimi mesi, e nell’aspra rappresaglia da parte del governo verso i manifestanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "In Iran c’è il caos, ma ora si respira anche speranza"

Leggi anche: Trapianto fermato per Domenico, la madre: ‘Finché respira, la speranza non muore’, si allarga l’inchiesta

Leggi anche: Bimbo trapiantato, la madre: "Finché respira c'è speranza"

Contenuti utili per approfondire "In Iran c’è il caos, ma ora si respira...

Temi più discussi: Attenti, in Iran si rischia il caos. Come è già successo in Iraq e in Afghanistan; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Iran: la fine di un incubo, il timore del caos; In Iran c’è il caos, ma ora si respira anche speranza.

Iran, caos aerei: cancellati oltre 3.400 voli in 7 aeroporti, 500mila passeggeri bloccatiIl bilancio della paralisi dei cieli a causa della guerra è stato fatto da Flightradar24, la popolare app che traccia le rotte degli aerei: solo ieri «oltre ... ilgazzettino.it

Iran, Perissich: riferirsi al diritto internazionale è giusto ma se c’era un rischio nucleare l’intervento Usa-Israele è giustificato. Però…Tra diritto internazionale e rischio di nucleare iraniano l'uccisione di Khamenei ad opera di Usa e Israele accende discussioni e polemiche ma preoccupa anche il dopo intervento tra timori di caos e s ... firstonline.info

Iran, la linea Meloni: obiettivo diplomazia e italiani in sicurezza x.com

Cosa intende raggiungere l'attacco all'Iran di israeliani e americani - facebook.com facebook