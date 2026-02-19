Bimbo trapiantato la madre | Finché respira c' è speranza

La madre di un bambino trapiantato ha dichiarato che, finché suo figlio respira, mantiene la speranza. Il piccolo, che ha subito un intervento d’emergenza a causa di un incendio che ha danneggiato gravemente il suo cuore, lotta tra la vita e la morte in ospedale. La donna si mostra esausta e disperata, ma il fatto che il suo bambino continui a respirare le dà un motivo per andare avanti. La famiglia aspetta con ansia aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

"Sono distrutta, mio figlio respira ancora, quindi c'è ancora speranza per me". Il volto della madre del piccolo trapiantato con un cuore bruciato è sfinito dalle lacrime, ma in quel respiro è racchiuso il senso della vita. Il suo bimbo non è più trapiantabile. Il responso del team di cardiochirurghi, giunti ieri all'ospedale Monaldi, ha mandato in frantumi la speranza di nuovo cuore. "Mio figlio è grave, già l'ho detto, è una settimana che lo dico. Più si va avanti più le cose peggiorano".