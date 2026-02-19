Trapianto fermato per Domenico la madre | ‘Finché respira la speranza non muore’ si allarga l’inchiesta
Domenico, 45 anni, ha visto interrompere il suo trapianto di cuore a causa di complicazioni impreviste. La madre, sconvolta, spiega: “Finché respira, la speranza non muore”. La decisione dei medici ha lasciato la famiglia senza parole, mentre l’indagine sulle ragioni di questa sospensione si allarga. Intanto, il reparto di cardiochirurgia ha fermato temporaneamente tutte le operazioni di trapianto. La donna si aggrappa all’ultima possibilità di vedere suo figlio riprendersi, nonostante l’incertezza.
Perché i medici hanno fermato il trapianto di cuore per Domenico?. "Sono distrutta, non riesco ad accettare quello che mi è stato detto oggi". Le parole di Patrizia Mercolino, affidate a un'intervista al Messaggero, non sono solo uno sfogo: sono il grido di una madre davanti a una decisione che pesa come una sentenza. L'équipe dei massimi esperti italiani in materia di trapianti ha deciso di fermare il trapianto di cuore per Domenico, il bimbo di due anni ricoverato all' Ospedale Monaldi. Una scelta clinica durissima, motivata dalle condizioni generali del piccolo. "Ho capito che, nelle condizioni in cui è, non reggerebbe un'operazione.
La mamma del bimbo trapiantato: Finché respira non muore la speranza
La mamma del bambino trapiantato afferma di sentirsi devastata dopo aver ricevuto una notizia difficile, ma aggiunge che finché il suo figlio respira, non smetterà di sperare.
Cuore "bruciato", la mamma del bimbo (in coma): «Il trapianto si può fare, ora è primo nella lista in Italia». Si allarga l'inchiesta
La mamma del bambino di 2 anni e 4 mesi, ricoverato in coma all'ospedale Monaldi di Napoli, ha annunciato che il suo cuore "bruciato" può essere sostituito con un trapianto, ora il piccolo è il primo in Italia nella lista dei pazienti in attesa.
Il Comitato di esperti ha detto no a un nuovo trapianto di cuore per il piccolo Domenico
La decisione, tanto attesa, getta nello sconforto mamma Patrizia. Ieri sera si era riaccesa la speranza della possibilità di un nuovo intervento
No al nuovo trapianto per Domenico: il cuore disponibile sarà donato a uno dei due bimbi in lista urgente d'attesa
Il ministro Schillaci: Vicini alla famiglia, doveroso fare chiarezza. L'avvocato: La mamma è rassegnata. Il comitato di esperti gela le già flebili speranze per il bimbo a cui era stato trapiantat
