Trapianto fermato per Domenico la madre | ‘Finché respira la speranza non muore’ si allarga l’inchiesta

Domenico, 45 anni, ha visto interrompere il suo trapianto di cuore a causa di complicazioni impreviste. La madre, sconvolta, spiega: “Finché respira, la speranza non muore”. La decisione dei medici ha lasciato la famiglia senza parole, mentre l’indagine sulle ragioni di questa sospensione si allarga. Intanto, il reparto di cardiochirurgia ha fermato temporaneamente tutte le operazioni di trapianto. La donna si aggrappa all’ultima possibilità di vedere suo figlio riprendersi, nonostante l’incertezza.

Perché i medici hanno fermato il trapianto di cuore per Domenico?. "Sono distrutta, non riesco ad accettare quello che mi è stato detto oggi". Le parole di Patrizia Mercolino, affidate a un'intervista al Messaggero, non sono solo uno sfogo: sono il grido di una madre davanti a una decisione che pesa come una sentenza. L'équipe dei massimi esperti italiani in materia di trapianti ha deciso di fermare il trapianto di cuore per Domenico, il bimbo di due anni ricoverato all' Ospedale Monaldi. Una scelta clinica durissima, motivata dalle condizioni generali del piccolo. "Ho capito che, nelle condizioni in cui è, non reggerebbe un'operazione.

