In Inghilterra si manifesta una forte insoddisfazione riguardo ai calci piazzati, ritenuti responsabili di rendere il calcio troppo noioso. Un commentatore del Telegraph esprime chiaramente il suo disappunto e si unisce a molte altre analisi della settimana che evidenziano come queste situazioni abbiano iniziato a influenzare negativamente le partite della Premier League. La questione è al centro del dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

C'è un dibattito enorme. Il Telegraph analizza per esempio tutti i punti critici: i calci d'angolo, la Var, il gioco che torna sempre indietro e le perdite di tempo. Lo stesso Telegraph lancia il sondaggio con tanto di modulo: quanto vi siete rotti del gioco della Premier? Non ne possono proprio più, in Inghilterra. “Basta. E’ troppo. Torniamo al calcio”, scrive sul Telegraph Jason Burt accodandosi ad una settimana abbondante di analisi sullo stesso tema: i calci piazzati stanno rompendo la Premier. L’hanno resa una noia mortale, ormai si cerca il gol quasi solo così. E’ un dibattito enorme. Ieri il Guardian aveva provato leggere il fenomeno con un’ottica diversa, tipo “chi l’ha detto che tutta questa tensione agonistica non sia bella lo stesso?”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - In Inghilterra non ne possono più dei calci piazzati: “Hanno reso il calcio una noia mortale”

Al Liverpool avevano preso un allenatore dei calci piazzati. Dopo 12 gol subiti l’hanno licenziatoL’avevano preso apposta per migliorare il rendimento sui calci piazzati, in attacco e in difesa.

Liverpool, l’incubo dei calci piazzati che sta frenando SlotNumeri pesanti e un problema strutturale sulle seconde palle: così la Premier League sta mettendo a nudo una fragilità inattesa dei Reds Il dato è...

Aggiornamenti e notizie su In Inghilterra non ne possono più dei...

Discussioni sull' argomento Doveva ammazzare il Sei Nazioni, adesso è quarta con l’Italia: Inghilterra, che succede?; Tutti i numeri sugli stranieri in carcere in Europa (e in Italia); Nuovo protocollo VAR? La Premier non è d’accordo: niente decisioni sui calci d’angolo; Il talento del calcio italiano andato in Inghilterra è già un caso: non lo convocano e in Europa League viene sostituito.

In Inghilterra non ne possono più dei calci piazzati: “Hanno reso il calcio una noia mortale” C'è un dibattito enorme. Il Telegraph analizza per esempio tutti i punti critici: i calci d'angolo, la #Var, il gioco che torna sempre indietro e le perdite di tempo. Lo stesso T - facebook.com facebook

: #ITAvENG L’Inghilterra, la prima volta all’Olimpico, la neve: c’erano tutti i presupposti per una partita fuori dal comune. E così è stato @SixNationsRugby #insieme #rugbypassioneitaliana x.com