Il Liverpool sta affrontando una difficoltà significativa nel settore dei calci piazzati, un aspetto che sta influenzando negativamente le sue prestazioni in Premier League. I dati evidenziano come le reti subite da situazioni di palla inattiva siano superiori rispetto a ogni altra squadra nei principali campionati europei, rappresentando un problema che il team dovrà affrontare con attenzione nel proseguo della stagione.

Il dato è lì, nudo, e non lascia spazio a interpretazioni comode. Nel cuore dell’inverno inglese, il Premier League sta raccontando una storia scomoda per il Liverpool: troppe reti incassate da palla inattiva, più di chiunque altro nei cinque maggiori campionati europei. Dodici gol, rigori esclusi. Un numero che pesa come una sentenza e che spiega perché, nonostante prestazioni spesso convincenti nel gioco aperto, la squadra di Arne Slot continui a perdere terreno. Il problema non è nuovo, ma sta diventando cronico. Anche contro il Wolverhampton Wanderers, l’ennesimo segnale: corner, area affollata, difesa che respinge una prima volta e poi si smarrisce. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Liverpool, l’incubo dei calci piazzati che sta frenando Slot

Leggi anche: Premier League, Liverpool è allarme calci piazzati! La squadra di Slot non riesce a risolvere questo problema: numeri impietosi per i Reds sulle palle inattive

Leggi anche: Liverpool, notte da incubo: il PSV dilaga ad Anfield e Slot firma un record negativo che mancava da 71 anni

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Hancko: "Nello spogliatoio avevamo detto che i calci piazzati sarebbero stati decisivi" - David Hancko, difensore dell’Atletico Madrid, ha commentato la vittoria della sua squadra contro l’Inter, sottolineando il valore del successo in un contesto complicato. tuttomercatoweb.com

Clip esplosiva: "Se esce Vanoli prenderei Riera! Ha giocato in Serie A con l'Udinese, parla italiano e ha personalità per rivoluzionare la Fiorentina". Ex Liverpool e Galatasaray, ora al Celje (ex rivale viola in Conference). Salverebbe i viola dalla crisi Analisi s - facebook.com facebook