Liverpool l’incubo dei calci piazzati che sta frenando Slot
Il Liverpool sta affrontando una difficoltà significativa nel settore dei calci piazzati, un aspetto che sta influenzando negativamente le sue prestazioni in Premier League. I dati evidenziano come le reti subite da situazioni di palla inattiva siano superiori rispetto a ogni altra squadra nei principali campionati europei, rappresentando un problema che il team dovrà affrontare con attenzione nel proseguo della stagione.
Il dato è lì, nudo, e non lascia spazio a interpretazioni comode. Nel cuore dell’inverno inglese, il Premier League sta raccontando una storia scomoda per il Liverpool: troppe reti incassate da palla inattiva, più di chiunque altro nei cinque maggiori campionati europei. Dodici gol, rigori esclusi. Un numero che pesa come una sentenza e che spiega perché, nonostante prestazioni spesso convincenti nel gioco aperto, la squadra di Arne Slot continui a perdere terreno. Il problema non è nuovo, ma sta diventando cronico. Anche contro il Wolverhampton Wanderers, l’ennesimo segnale: corner, area affollata, difesa che respinge una prima volta e poi si smarrisce. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Leggi anche: Premier League, Liverpool è allarme calci piazzati! La squadra di Slot non riesce a risolvere questo problema: numeri impietosi per i Reds sulle palle inattive
Leggi anche: Liverpool, notte da incubo: il PSV dilaga ad Anfield e Slot firma un record negativo che mancava da 71 anni
Hancko: "Nello spogliatoio avevamo detto che i calci piazzati sarebbero stati decisivi" - David Hancko, difensore dell’Atletico Madrid, ha commentato la vittoria della sua squadra contro l’Inter, sottolineando il valore del successo in un contesto complicato. tuttomercatoweb.com
Clip esplosiva: "Se esce Vanoli prenderei Riera! Ha giocato in Serie A con l'Udinese, parla italiano e ha personalità per rivoluzionare la Fiorentina". Ex Liverpool e Galatasaray, ora al Celje (ex rivale viola in Conference). Salverebbe i viola dalla crisi Analisi s - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.