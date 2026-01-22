F1 2026 | la nuova Ferrari SF-26 di Leclerc e Hamilton in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Il 23 gennaio sarà presentata la nuova Ferrari SF-26, la vettura che accompagnerà Leclerc e Hamilton nel Campionato di Formula 1 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e disponibile in streaming su NOW, offrendo agli appassionati l’opportunità di scoprire in anteprima le innovazioni e le novità tecniche della monoposto. Un momento importante per gli appassionati di motorsport e per gli estimatori del Cavallino Rampante.

L'attesa è ormai finita: domani, 23 gennaio, la nuova Ferrari per il Mondiale 2026 di F1 viene svelata al mondo intero in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW: si chiamerà SF-26. Appuntamento alle 11.00 per un evento che potrete seguire in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 24 (canale 200) e in live streaming gratuito su skysport.it. Sky Sport trasmetterà in esclusiva la Formula 1 fino alla stagione 2027, con la possibilità di seguirla anche in streaming su NOW. Alcune sessioni saranno trasmesse in chiaro anche su TV8.

