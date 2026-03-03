In Cattolica arriva My Vertical Food

A Cattolica si tiene l’evento “My Vertical Food”, un pomeriggio dedicato a esplorare la filiera agroalimentare. Durante l’iniziativa, i partecipanti avranno l’opportunità di osservare i meccanismi che regolano il settore, capire le dinamiche interne e analizzare le possibili evoluzioni future. L’obiettivo è offrire un confronto diretto con le realtà coinvolte in questo comparto.

Un pomeriggio per entrare nel cuore della filiera agroalimentare, osservarne i meccanismi, comprenderne le dinamiche e intercettarne le prospettive future. È questo l'obiettivo di My Vertical Food, il workshop in programma mercoledì 4 marzo dalle ore 14 alle 18, nella Sala Piana del campus di.