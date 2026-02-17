Food for profit arriva ad Arona

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Mercoledì 18 febbraio, alle ore 21, alla Ca De pop di Arona arriva il documentario "Food for profit". La proiezione sarà preceduta, alle ore 19.30, da una cena vegana. Per prenotazioni: 371.3018165."Food for profit" è il primo documentario che mostra il filo che lega l'industria della carne, le lobby e il potere politico. Al centro ci sono i miliardi di euro che l’Europa destina agli allevamenti intensivi, che maltrattano gli animali, inquinano l’ambiente e rappresentano un pericolo per future pandemie.🔗 Leggi su Novaratoday.it

