Donna samurai dragone e meduse a Cattolica arriva il Japan Wall

A Cattolica si inaugura il “Japan Wall”, un'installazione che presenta figure e simboli emblematici della cultura giapponese. Tra le opere, una donna samurai con cappello di paglia e spada, un dragone, le meduse e il portafortuna maneki neko. L'evento porta in città elementi rappresentativi di un mondo ricco di tradizioni e miti.

Il vicesindaco Vaccarini: "È una forma d'arte con cui riqualifichiamo contesti urbani che altrimenti sarebbero aree grigie e anonime" Una donna samurai con cappello di paglia e spada tra le mani, un dragone, le meduse, il portafortuna maneki neko e altre mitiche icone di una delle culture più affascinanti e misteriose al mondo. C'è un po' di Giappone nel cuore di Cattolica. I personaggi simbolo della terra del Sol Levante sono comparse sulla parete del sottopasso di via Indipendenza. "Japan Wall" è il nuovo murale realizzato a colpi di spray, vernice e soprattutto talento della crew che ha già firmato la scena mitologica sulla parete opposta e anche i graffiti che adornano il sottopasso di via Pàntano.

