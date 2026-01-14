Monreale serra di marijuana in casa | arrestato 40enne rubava anche la luce

A Monreale, un uomo di 40 anni è stato arrestato con l’accusa di coltivazione di marijuana in casa e di aver sottratto energia elettrica per alimentare la serra. L’indagine ha portato al suo fermo, evidenziando attività illegali legate alla produzione di stupefacenti e il furto di energia. L’uomo, senza precedenti, si trova ora a disposizione delle autorità competenti.

Un quarantenne di Monreale, senza precedenti penali, è finito in manette con l'accusa di produzione di stupefacenti e sottrazione fraudolenta di energia elettrica. L'operazione dei carabinieri ha portato alla scoperta di una vera e propria serra clandestina dove veniva coltivata cannabis. All'interno della piantagione illegale i militari hanno sequestrato 110 piante di marijuana in varie.

