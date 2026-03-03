In Brianza sono stati vinti 50mila euro al SuperEnalotto ma il premio non è mai stato ritirato e sta per scadere

In Brianza, un giocatore ha vinto 50mila euro al SuperEnalotto, ma non ha ancora ritirato il premio. Le autorità sono alla ricerca del vincitore per consegnargli l'importo, che sta per scadere. La verifica delle vincite non riscosse è in corso e le staffette stanno cercando di rintracciare il fortunato. La scadenza del termine si avvicina, e il premio resta in attesa di essere assegnato.

Ha vinto 50mila euro ma non li ha ancora riscossi. E SuperEnalotto lo, o la, sta cercando per dargli i soldi. Come riporta MilanoToday, nell'estrazione di sabato 20 dicembre sono stati distribuiti ben 300 premi da 50mila euro ciascuno. Alcuni anche in Lombardia e quattro di questi non sono mai stati ritirati. Oltre ai premi vinti in provincia di Milano e Bergamo, un premio 'orfano' è stato vinto in Brianza. Se il vincitore fosse all'oscuro di quanto successo, può verificare in una ricevitoria, andando sul sito o tramite app, entro il 20 marzo, data ultima in cui potrebbe riscuotere il premio. Per l'eventuale riscossione sarà necessario recarsi in un punto ritiro, con ricevuta, documento e codice fiscale se la giocata è stata fatta in ricevitoria o con la stampa della giocata se fatta online. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

