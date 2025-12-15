La ricevitoria brianzola dove sono stati vinti oltre 58mila euro al lotto

Nel fine settimana, la ricevitoria di via Belgioioso a Busnago ha registrato importanti vincite al Lotto, superando i 58.000 euro. Un risultato che ha portato grande entusiasmo e soddisfazione, rendendo questa sede protagonista di un evento significativo per gli appassionati di gioco nella zona.

Fine settimana fortunato per la ricevitoria di via Belgioioso, a Busnago. Come riporta Agimeg importati vincite a Busnago dove nella ricevitoria di via Belgioioso sono state centrate due vincite una da 22.500 euro e una da 13.750 euro.Quello appena concluso è stato un fine settimana.