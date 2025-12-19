Nuovo polo della Protezione civile a Padova | finanziamento da 1,86 milioni di euro
La Provincia di Padova dà il via alla progettazione di un nuovo polo logistico avanzato per la Protezione civile, un investimento di 1,86 milioni di euro che rafforza la capacità di risposta e gestione delle emergenze sul territorio. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per migliorare l’efficienza e la sicurezza della comunità padovana, consolidando il ruolo strategico della Protezione civile provinciale.
La Provincia di Padova avvia la progettazione del nuovo Polo logistico avanzato della Protezione civile provinciale. L’intervento sarà finanziato con 1 milione e 860 mila euro di fondi europei FESR, ottenuti tramite bando regionale. La nuova struttura sorgerà in via Cave, su terreni già di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
