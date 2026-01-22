Cassonetti intelligenti per i quartieri Umbertino e Madonnella | Amiu lavora al piano per le 51 postazioni

A Bari, in arrivo 51 cassonetti intelligenti nei quartieri Umbertino e Madonnella. Questi nuovi contenitori, parte di un progetto più ampio di 281 unità finanziato dai fondi PNRR e Pon Metro Plus, migliorano la gestione dei rifiuti urbani. La distribuzione farà parte di un piano volto a potenziare l’efficienza e la sostenibilità del servizio di raccolta differenziata in città.

Sono complessivamente 51 e saranno distribuiti per le strade dei quartieri Madonnella e Umbertino. Sono i primi cassonetti intelligenti in arrivo a Bari, parte della più ampia fornitura di 281 nuovi contenitori acquistati con fondi Pnrr e Pon Metro Plus, per un importo complessivo di circa 3.

