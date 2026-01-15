IMPRESSIONISMO e oltre Capolavori dal Detroit Institute of Arts all’Ara Pacis | già 50.000 visitatori in 40 giorni

Da parlami.eu 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Media di 1.250 ingressi al giorno e proiezione di 180.000 visitatori entro la ch  A quaranta giorni dall’apertura, la mostra  IMPRESSIONISMO e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts, in corso al  Museo dell’Ara Pacis  fino al  3 maggio 2026, registra un risultato straordinario:  50.000 visitatori  in  40 giorni, con una  media di 1.250 presenze al giorno  e una  proiezione di 180.000 visitatori  a fine mostra. Un dato che conferma l’attrattività dell’offerta espositiva romana e il forte interesse del pubblico per un progetto che porta in Italia una selezione rara:  52 capolavori  del  Detroit Institute of Arts, con opere di  Degas, Renoir, Cézanne, Van Gogh, Matisse, Picasso  e una significativa sezione dedicata alle avanguardie europee, fino all’area tedesca con autori come  Kandinsky  e  Beckmann. 🔗 Leggi su Parlami.eu

impressionismo e oltre capolavori dal detroit institute of arts all8217ara pacis gi224 50000 visitatori in 40 giorni

© Parlami.eu - “IMPRESSIONISMO e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts” all’Ara Pacis: già 50.000 visitatori in 40 giorni

Leggi anche: Impressionismo e oltre: i capolavori del Detroit Institute of Arts arrivano a Roma

Leggi anche: La mostra “Degas – Matisse – Picasso – Renoir – Van Gogh. Impressionismo e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts” a Roma dal 4 dicembre

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Visita guidata alla mostra: Impressionismo e oltre, al Museo dell’Ara Pacis; “Impressionismo e oltre”, boom visitatori alla mostra all’Ara Pacis; “Impressionismo e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts” all’Ara Pacis: già 50.000 visitatori in 40 giorni; Cultura: gia’ 50 mila visitatori in 40 giorni per mostra su impressionismo all’Ara Pacis.

Roma, 14 gen. (askanews) – A quaranta giorni dall’apertura, la mostra IMPRESSIONISMO e oltre. Capolavori... - Capolavori dal Detroit Institute of Arts, in corso al Museo dell’Ara Pacis fino al 3 maggio 2026, registra ... msn.com

Impressionismo e oltre: Capolavori dal Detroit Institute of Arts a Roma. Un viaggio tra i grandi maestri - È ufficialmente inaugurata al Museo dell’Ara Pacis la mostra “Impressionismo e oltre. ilmessaggero.it

Impressionismo e oltre, 52 capolavori all'Ara Pacis di Roma - Cinquantadue opere di grandi maestri dell'arte europea dal XIX al XX secolo arrivano dagli Stati Uniti a Roma, nelle sale del Museo dell'Ara Pacis. ansa.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.