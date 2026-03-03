Imprenditrice iraniana Mirshokraei | Anni fa fui arrestata e frustata Ora si sogna la libertà

Un'imprenditrice iraniana ha raccontato di essere stata arrestata e frustata anni fa, mentre oggi si sogna la libertà. Nel frattempo, il presidente americano ha autorizzato un’operazione militare contro l’Iran, mirata a colpire le infrastrutture militari del paese. L’obiettivo dichiarato è impedire che Teheran si doti di armi nucleari e ridurre la minaccia percepita dagli Stati Uniti e dagli alleati.

Il presidente americano Donald Trump ha ordinato un'operazione militare contro l'Iran per colpire le sue infrastrutture militari per impedirgli di dotarsi di armi nucleari e cercare di ridurre la minaccia che, secondo Washington, Teheran costituisce per gli Stati Uniti e gli alleati. Per qualcuno è uno scenario internazionale, ma per Noushin Mirshokraei è il Paese dove vive suo padre, dove lavora e dove torna appena può: 56 anni, nata a Teheran, in Italia dal 1984, nel 2009 si candidata a sindaco con il movimento Donne di Forlì. Oggi guida un'azienda di import ed export di prodotti italiani nel Golfo Persico. Vive in città, ma il filo con la sua terra d'origine non si è mai spezzato.