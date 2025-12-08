Assolta l’imprenditrice di San Terenzo | fu arrestata in Guinea Bissau

Valentina Cirelli Agwineriün Kasumaya è stata assolta dall'accusa che aveva portato al suo arresto in Guinea Bissau. L'imprenditrice di San Terenzo esprime sollievo per la conclusione positiva del procedimento, sottolineando come la verità sia finalmente emersa. La notizia rappresenta un momento importante per lei, segnando la fine di un periodo difficile.

Valentina Cirelli Agwineriün Kasumaya non nasconde il sollievo: "La verità è finalmente venuta fuori".

