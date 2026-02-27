Imprenditoria femminile nel Sannio una mappa La coordinatrice del progetto | I nostri obiettivi

La rete #IDONNA di Confindustria Benevento riunisce 50 imprenditrici del Sannio. La coordinatrice del progetto ha spiegato gli obiettivi di supporto e sviluppo per le donne imprenditrici nella regione. Il progetto si concentra sulla creazione di una mappa dell’imprenditoria femminile locale. L’iniziativa mira a favorire l’incontro tra le imprenditrici e a promuovere nuove opportunità di crescita.

Non vogliamo limitarci a censire le imprese a conduzione femminile. Il nostro obiettivo è più ampio e ambizioso: intendiamo analizzare la presenza e il posizionamento delle donne nell'intero tessuto economico locale, sia nelle aziende guidate da imprenditrici sia in quelle governate da imprenditori uomini che impiegano personale femminile.