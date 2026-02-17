Maxi-evasione fiscale a Pomezia sequestrati 400mila euro ad un imprenditore

Un imprenditore di Pomezia, coinvolto in un caso di evasione fiscale, ha visto sequestrare 400mila euro dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Le forze dell’ordine hanno agito dopo aver scoperto che l’imprenditore aveva nascosto redditi abbastanza consistenti, evitando di pagare le tasse dovute. Il sequestro, disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari di Velletri, mira a bloccare i beni collegati all’attività illecita dell’imprenditore. La vicenda riguarda il settore immobiliare, dove si sospetta che siano stati omessi redditi per milioni di euro.

Pomezia, 17 febbraio 2026 – I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri su richiesta della Procura di Velletri, nei confronti di un imprenditore di Pomezia operante nel settore immobiliare, indagato per omessa dichiarazione dei redditi. Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Pomezia e scaturite da una verifica fiscale relativa agli anni d'imposta dal 2017 al 2020, hanno evidenziato che l'indagato avrebbe effettuato numerose cessioni di immobili senza dichiarare i relativi redditi, omettendo completamente la presentazione delle prescritte dichiarazioni fiscali.