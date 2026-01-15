Controlli della polizia sull’immigrazione irregolare | nel capoluogo un arresto e due espulsioni in 24 ore

Nelle ultime 24 ore ad Ancona, la Polizia di Stato ha effettuato controlli sull’immigrazione, portando all’arresto di un cittadino tunisino di circa 25 anni per ingresso illegale nel territorio. Durante le operazioni, sono state anche eseguite due espulsioni. Questi interventi fanno parte delle attività di controllo e sicurezza volte a garantire il rispetto delle normative sull’immigrazione e la tutela dell’ordine pubblico.

ANCONA - La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino di circa 25 anni per ingresso illegale nel territorio. Il giovane è stato fermato ieri mattina, intorno alle 9, durante un controllo nei pressi della stazione ferroviaria. Era senza documenti ed è stato accompagnato in Questura. Dagli accertamenti è emerso un respingimento già emesso nei suoi confronti con divieto di reingresso per tre anni: dopo l’arresto è stato trattenuto nelle camere di sicurezza. Oggi l’arresto è stato convalidato e disposto il trattenimento in un Cpr in vista del rimpatrio. Nella stessa giornata sono state emesse anche due espulsioni per due tunisini di 20 e 40 anni, con ordine di lasciare l’Italia entro 7 giorni. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Immigrazione irregolare, in seguito ai controlli la Polizia accompagna tre uomini nei centri di rimpatrio Leggi anche: Controlli nel cuore del capoluogo, rissa sfiorata in centro: interviene la polizia La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Gallarate, controlli della polizia in zona stazione: quaranta persone identificate, straniero irregolare denunciato - La Polizia di Stato ha svolto nella giornata di ieri un servizio straordinario in città grazie anche ai rinforzi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano ... varesenoi.it

