claude monet | the immersive experience le celebrazioni del centenario della scomparsa del padre dell’impressionismo si aprono a milano con la mostra immersiva a lui dedicata
2026-1926: i cento anni dalla morte di Claude Monet si aprono con una straordinaria mostra che vuole fare dell’immersività il suo punto di forza. Arriva in Italia allo Spazio Ventura di Milano dal 5 dicembre al 4 aprile 2026 “Claude Monet: The Immersive Experience”, un’esposizione artistica in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Claude Monet, il Maestro dell’Impressionismo che Rivoluzionò l’Arte.
Claude Monet come non l’avete mai visto: a Milano un viaggio immersivo tra luce, ninfee e rivoluzione impressionista
A Milano la mostra immersiva dedicata a Claude Monet
Casas en Argenteuil - 1873, Claude Monet Vai su X
Claude Monet (Peintre impressionniste français 1840-1926) - La Charrette. Route sous la neige à Honfleur, vers 1867, huile sur toile (Musée d'Orsay, Paris) - facebook.com Vai su Facebook
Monet prende vita a Milano, l’esperienza immersiva che celebra il centenario - Milano celebra il centenario della scomparsa di Claude Monet con “Claude Monet: The Immersive Experience”, una mostra digitale a 360 gradi allo Spazio Ventura dal 5 dicembre 2025 al 4 aprile 2026. Segnala tg24.sky.it
