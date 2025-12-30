Il ministro ha annunciato l’intenzione di concludere entro aprile una trattativa esclusiva con Flacks, il gruppo americano che gestisce l’Ilva. Il presidente di Flacks ha confermato su LinkedIn l’accordo con il governo italiano, sottolineando l'impegno a garantire il futuro dello stabilimento. La trattativa, ancora in corso, mira a trovare una soluzione stabile per il rilancio della produzione e il rispetto delle normative ambientali.

Il presidente del gruppo americano ha riportato su LinkedIn “accordo con il governo italiano, garantiamo il futuro”. Social network a parte, in concreto ha preso il via la trattativa esclusiva tra i commissari dell’ex Ilva e il gruppo statunitense che per acquisire l’industria italiana prospetta un investimento di cinque miliardi di euro e l’impiego di ottomila lavoratori. In caso di buon esito della trattativa esclusiva il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, vorrebbe concludere il passaggio entro il primo quadrimestre 2026. L'articolo Ex Ilva: trattativa esclusiva con Flacks Il ministro vorrebbe concludere entro aprile prossimo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

