Il superpiano di Mr Flacks Nozze Ilva-British Steel

Un maxi gruppo tra Italia e Inghilterra potrebbe cambiare il panorama dell’acciaio in Europa. Michael Flacks, che già aveva tentato di prendere l’Ilva di Taranto, ora pensa di aggiungere anche British Steel al suo progetto. L’idea è di creare una grande multinazionale, capace di competere sui mercati internazionali. Nei prossimi mesi, si saprà se i piani di Flacks andranno in porto o resteranno solo su carta.

Un inedito maxi gruppo italo-inglese potrebbe rappresentare il futuro dell'acciaio europeo. Michael Flacks, dopo l'ex Ilva, punterebbe a rilevare anche British Steel. A svelare il progetto è lo stesso imprenditore che da mesi tratta il salvataggio dell'acciaieria tarantina. In un'intervista al quotidiano britannico Financial Times, nella quale si è detto fortemente interessato ad acquisire l'azienda anglosassone, Flacks ha ammesso che, in prospettiva, se gli dovesse riuscire il colpo, punterebbe all'integrazione con Acciaierie d'Italia, con l'obiettivo di creare uno dei più grandi gruppi siderurgici d'Europa.

