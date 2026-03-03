Il videogioco italiano che ha raccolto 600.000 euro ancora prima di uscire | il caso Neoran Valley

Un videogioco italiano, sviluppato da Nara Studio e fondato dallo streamer Cydonia, ha raccolto 600.000 euro tramite Kickstarter prima della sua uscita. Il progetto, chiamato Neoran Valley, prevede di arrivare su PC e Switch 2 entro il 2028. La campagna di finanziamento ha attirato un grande interesse, portando a un successo significativo prima del rilascio ufficiale.