Il videogioco italiano che ha raccolto 600.000 euro ancora prima di uscire | il caso Neoran Valley
Un videogioco italiano, sviluppato da Nara Studio e fondato dallo streamer Cydonia, ha raccolto 600.000 euro tramite Kickstarter prima della sua uscita. Il progetto, chiamato Neoran Valley, prevede di arrivare su PC e Switch 2 entro il 2028. La campagna di finanziamento ha attirato un grande interesse, portando a un successo significativo prima del rilascio ufficiale.
Il videogioco di Nara Studio, fondato dallo streamer Cydonia, ottiene il boom di finanziamenti su Kickstarter e punta al 2028 su PC e Switch 2. Il titolo sarà una fusione tra Pokémon, carte e atmosfere horror. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Trump Phone, quei 600.000 preordini non esistono: ecco chi ha creato la fake news che ha ingannato tutti
Il terribile caso (ancora irrisolto) di Elizabeth Báthory, la “Contessa Dracula” che uccise oltre 600 ragazze nel XVII secoloIl 30 dicembre 1610 il conte György Thurzó giunse al castello di ?achtice, nell’attuale Slovacchia, e si trovò di fronte a una scena da incubo: una...
Una raccolta di contenuti su Neoran Valley
Temi più discussi: Wonderful Neoran Valley, il pokémon-like dello youtuber Cydonia continua a raccogliere soldi su Kickstarter; Annunciato Wonderful Neoran Valley, il Pokémon-like di Cydonia: sta registrando cifre folli su Kickstarter; Wonderful Neoran Valley: il monster collector italiano che ha conquistato Kickstarter in dieci minuti; Wonderful Neoran Valley, Cydonia lancia il suo primo gioco!.
Wonderful Neoran Valley, Cydonia lancia il suo primo gioco!Cydonia sconvolge il panorama videoludico italiano mostrando al pubblico il suo primo gioco: Wonderful Neoran Valley. Di cosa si tratterà! hynerd.it
Wonderful Neoran Valley: svelati i nomi segreti dietro Nara Studio. C’è anche l’autore di Call of Salveenee!Scopri chi sta sviluppando Wonderful Neoran Valley. Dietro Nara Studio, con volti noti come Cydonia e Ckibe, spuntano nuovi nomi emersi dalle polemiche. q-gin.info
Annunciato Wonderful Neoran Valley, il Pokémon-like di Cydonia: sta registrando cifre folli su Kickstarter x.com
È stato presentato Wonderful Neoran Valley, il nuovo monster collector roguelite di Cydonia e di Team Nara. Sta già riscuotendo un successo enorme su Kickstarter. - facebook.com facebook