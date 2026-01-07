Il terribile caso ancora irrisolto di Elizabeth Báthory la Contessa Dracula che uccise oltre 600 ragazze nel XVII secolo

Il caso di Elizabeth Báthory, nota come la “Contessa Dracula”, resta uno dei misteri storici irrisolti. Nel 1610, il conte György Thurzó scoprì nel castello di Cachtice scene cruente, tra cui vittime e vittime di un’indagine ancora aperta. Questa vicenda, ambientata nel XVII secolo in Slovacchia, ha suscitato inquietudine e curiosità, lasciando un’impronta duratura nella storia delle oscure figure dell’epoca.

Il 30 dicembre 1610 il conte György Thurzó giunse al castello di?achtice, nell’attuale Slovacchia, e si trovò di fronte a una scena da incubo: una serva malmenata e svenuta in giardino, il cadavere di una giovane nel vestibolo, una dozzina di fanciulle agonizzanti nei sotterranei. L’aria era impregnata di un odore acre di sangue e putrefazione. La missione di Thurzó era stata ordinata da Mattia II, re d’Ungheria, per verificare le voci che accusavano la contessa Elizabeth Báthory di crimini orrendi. Ciò che ancora oggi stupisce è che la signora del castello abbia ricevuto il conte e il suo seguito senza alcun imbarazzo, come se quella visione infernale fosse la normalità. 🔗 Leggi su Cultweb.it

