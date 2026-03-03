Il Viandante | a Casoli arriva la libreria mobile
Sabato 7 marzo a Casoli si svolgerà l’arrivo del Viandante, una libreria mobile che si presenta come un salotto letterario all’aperto. L’iniziativa culturale porta nelle piazze della città una selezione di libri e pubblicazioni di qualità, offrendo ai cittadini l’opportunità di scoprire nuove letture in modo diretto e informale. La libreria si sposterà tra le vie del centro, coinvolgendo la comunità locale.
Sabato 7 marzo arriverà a Casoli un vero e proprio salotto letterario a cielo aperto, grazie a un’iniziativa culturale innovativa che porta le eccellenze editoriali direttamente nelle piazze. Arriva la libreria Viandante, una libreria mobile che avrà spazio nell’area antistante il cinema comunale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
