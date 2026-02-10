Elordi ustioni sul set di Cime Tempestose | una sfida recitativa finita male
Durante le riprese del film “Cime Tempestose”, Jacob Elordi si è ustionato sul set. L’attore ha riportato ustioni di secondo grado dopo un incidente con un impianto idraulico difettoso. L’incidente ha interrotto le riprese e ha richiesto un intervento medico sul posto. Elordi sta ricevendo le cure necessarie e si recupera a casa. La produzione sta già valutando come procedere nelle prossime settimane.
Jacob Elordi, attore emergente noto per il suo impegno nei ruoli, ha subito ustioni di secondo grado durante le riprese del film “Cime Tempestose” a causa di un incidente con un impianto idraulico difettoso. L’evento, avvenuto in settimana, ha richiesto il suo ricovero ospedaliero, sollevando interrogativi sull’intensità del metodo recitativo e i rischi connessi alla ricerca della performance perfetta. L’incidente, che assume un’ironia particolare considerando il contesto del film, si è verificato mentre Elordi cercava di immedesimarsi nel personaggio di Heathcliff, figura tormentata e iconica della letteratura inglese.🔗 Leggi su Ameve.eu
