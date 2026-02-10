Elordi ustioni sul set di Cime Tempestose | una sfida recitativa finita male

Durante le riprese del film “Cime Tempestose”, Jacob Elordi si è ustionato sul set. L’attore ha riportato ustioni di secondo grado dopo un incidente con un impianto idraulico difettoso. L’incidente ha interrotto le riprese e ha richiesto un intervento medico sul posto. Elordi sta ricevendo le cure necessarie e si recupera a casa. La produzione sta già valutando come procedere nelle prossime settimane.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.