Magazzini Musicali | esce Male Male Molto Male… Anzi Malissimo

Zino ha deciso di abbandonare la musica dopo una serie di difficoltà, portando alla luce il nuovo singolo dei Magazzini Musicali, “Male Male Molto Male… Anzi, Malissimo”. La traccia riflette la sua lotta tra normalità, disavventure e desiderio di libertà creativa, seguendo le tappe della sua crisi personale. La canzone riprende la narrazione iniziata con “Polonia”, concentrandosi sul momento in cui Zino si trova a dover scegliere se continuare o mollare tutto. La musica si apre a nuove possibilità, anche in momenti di grande incertezza.

La fuga dalla musica di Zino tra normalità, disavventure e libertà creativa I Magazzini Musicali tornano con un nuovo capitolo del loro universo narrativo: “Male Male Molto Male. Anzi, Malissimo”, singolo che riparte da dove si era fermata la storia dopo “Polonia” e mette al centro il personaggio-simbolo della band, Zino, alle prese con una scelta drastica: mollare tutto. La trama: quando “una vita normale” non è la cura miracolosa. Dopo lo stress del tour, Zino decide di abbandonare la musica per inseguire quella che molti definirebbero una vita normale e morigerata. Ma la normalità, si sa, non è mai neutra: può diventare rifugio, prigione, o un luogo pieno di imprevisti. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

