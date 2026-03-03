il trombone summit di francesca petrolo chiude la xxxi edizione dell’atelier musicale sabato 7 marzo a milano

Sabato 7 marzo a Milano si è conclusa la XXXI edizione dell’Atelier Musicale, una rassegna dedicata al jazz e alla musica classica contemporanea organizzata dall’associazione Secondo Maggio. La manifestazione ha visto protagonista il trombone di Francesca Petrolo, attirando un pubblico numeroso e appassionato. La serata ha rappresentato uno degli eventi principali della stagione musicale milanese dedicata a queste sonorità.

MILANO - Un grande successo artistico e di pubblico ha caratterizzato la XXXI edizione dell'Atelier Musicale, la rassegna di jazz e classica contemporanea organizzata dall'associazione culturale Secondo Maggio che, nel corso degli anni, è diventata un punto di incontro unico per gli appassionati.