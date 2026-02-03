Cumulo di rifiuti sotto il ponte ferroviario in via Amerigo Vespucci

Questa mattina alcuni cittadini hanno segnalato un cumulo di rifiuti sotto il ponte ferroviario in via Amerigo Vespucci. La presenza di sacchi abbandonati e ingombranti si fa notare a pochi passi dalla strada principale, creando un senso di degrado e insicurezza. Nessuna ancora è intervenuta, ma il problema resta aperto e visibile a chi passa di lì.

Scrive un lettore: "Segnalo cumuli di rifiuti sul marciapiede sotto il ponte della ferrovia in Via Amerigo Vespucci. Inoltre, segnalo che è necessario mantenere accesa l'illuminazione sotto il ponte anche di giorno per poter rendere più sicuro l'attraversamento dei pedoni".

